Alustavien tietojen mukaan epäilty ja uhri tunsivat toisensa entuudestaan.
Poliisi epäilee 13-vuotiaan tytön lyöneen puukolla 14-vuotiasta tyttöä Kouvolan keskustassa Salpapuistossa tiistai-iltana.
Puukolla lyönyttä tyttöä epäillään tapon yrityksestä. Uhri sai vakavia vammoja ja hänet vietiin sairaalaan jatkohoitoon.
Teon jälkeen epäilty oli poistunut paikalta, mutta hänet otettiin kiinni tapahtumapaikan läheisyydestä.
– Tapahtuneen taustalla on asianosaisten nuorten välillä olleita keskinäisiä ongelmia. Tapaus on erittäin vakava, mutta haluan korostaa sitä, että kyse ei ole sattumanvaraisesta väkivallasta. Nuorten ei tarvitse pelätä ulkona liikkumista tämän vuoksi, Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Kimmo Kostiainen kertoo poliisin tiedotteessa.
Puukotuksesta epäilty tyttö ei ole enää poliisin hallussa, eikä poliisi kommentoi hänen tilannettaan.