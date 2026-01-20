Syyrian kurditaistelijoiden lausunnon mukaan heidän oli pakko jättää leiri, jossa pidetään Isis-vankeja ja heidän perheitään. Leirillä on yhä noin 10 suomalaista.

Syyrian kurdijoukot ilmoittivat tiistaina joutuneensa jättämään al-Holin leirin vartioimisen ja vetäytymään lähikaupunkeihin.

Ainakin osa vangeista on onnistunut jo pakenemaan, kertoi ulkoministeriön konsulipäällikkö Jussi Tanner STT:lle tiistaina.

Vetäytyminen tapahtui taistelujen seurauksena, joita on viime aikoina käyty kurdien johtamien SDF-joukkojen ja Syyrian uuden keskushallinnon joukkojen välillä Koillis-Syyriassa.

Tannerin mukaan leirillä on yhä noin kymmenen suomalaista, joista suurin osa on lapsia.

– Tilanne näyttää kaoottiselta, ja leirin turvallisuustilanne näyttää hyvin huolestuttavalta, Tanner sanoi.

Al-Hol on Syyrian koillisosassa sijaitseva leirikokonaisuus. Siellä on pidetty ihmisiä, jotka liittyvät tavalla tai toisella terroristijärjestö Isisiin. Syyrialaisten ja irakilaisten ohella siellä on ollut muun muassa eurooppalaisia Isis-taistelijoiden perheenjäseniä.

Tanner: Pelätty käännekohta

Asukkaat päätyivät al-Holin leirille sen jälkeen, kun Isisin julistama kalifaatti kaatui vuonna 2019. Isisin tavoite on jo vuosia ollut näiden kiinni otettujen vapauttaminen pidätyskeskuksista.