Mies iski äitiään fileerausveitsellä useita kertoja.
Pirkanmaan käräjäoikeus jätti maanantaina tuomitsematta rangaistukseen miehen, joka puukotti äitinsä kuoliaaksi Tampereella viime vuonna.
Henkirikos tapahtui viime vuoden maaliskuussa nelikymppisen miehen asunnossa Ikurin kaupunginosassa. Mies iski äitiään fileerausveitsellä useita kertoja keskivartalon ja kaulan alueelle.
Mies myönsi teon. Hänet määrättiin mielentilatutkimukseen, jonka mukaan hän oli tekoaikaan syyntakeeton, eli ei ymmärtänyt tekoaan.
Käräjäoikeus katsoi miehen syyllistyneen tappoon, mutta jätti tämän syyntakeettomuuden vuoksi tuomitsematta rangaistukseen.