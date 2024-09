"Kovaääniset saavat hoitoa, hiljaiset eivät" – professori vaatii uhkasakkoja kriisin korjaamiseksi

– Hoitotakuun paukkuminen on indikaattori, että prosessi ei toimi. Mutta jos pääsee hoitoon kolmessa tai kuudessa kuukaudessa, ei se tarkoita, että saa oikeaa hoitoa. Se on vasta alku sille, toteaa psykiatrian professori Samuli Saarni.

Kovaääniset saavat hoitoa

– Mielenterveyskriisistä on muodostunut keskeinen kansanterveyssongelma. Ei tämä itsekseen korjaannu.

"Mielenterveysongelmien mittakaavaa ei ole ymmärretty"

– Meillä ei ole tehty juuri mitään. Eli meillä on lasten ja nuorten terapiatakuu ja siinä se melkein on.

– Se on sattumalta aikalailla saman verran kuin valtio velkaantuu vuodessa. Siitä alle neljäsosa on hoidon kustannuksia ja siitä neljäsosasta pieni murto-osa on avohoidon psykososiaalisten hoitojen kustannuksia, johon ollaan nyt lisäämässä 30 miljoonaa. Jostain syystä tätä mittakaavaa ei ymmärretä eikä olla reagoitu.