Palomestari Petri Lyttinen on nähnyt lähes 40 vuotta kestäneellä urallaan lukuisia tulipaloja, joihin on liittynyt rikos.

Porvoon tuomiokirkon tahallaan sytytetty palo vuonna 2006 kuuluu palomestari Petri Lyttysen uran mieleen painuneimpiin.

– Se oli hyvin raflaava ja mediaseksikäs palo, josta kirjoitettiin isosti. Tutkinta asiassa käynnistyi kuitenkin helposti, kun tekijät itse ilmoittautuivat poliisille seuraavana päivänä, Lyttinen sanoi Rikospaikan haastattelussa.

Kirkon polttaja, alle 20-vuotias mies, tuomittiin hovioikeudessa törkeästä tuhotyöstä kuudeksi ja puoleksi vuodeksi vankeuteen. Vahingonkorvauksia tuli maksettavaksi yli kuusi miljoonaa euroa.

Järkyttävä murhapoltto

Lyttinen muistaa erityisen hyvin niin ikään Porvoossa vuonna 2004 tapahtuneen järkyttävän teon, jossa parikymppinen äiti jätti yksi- ja kaksivuotiaat lapsensa palavaan rakennukseen.

– Se oli murhapoltto. Äiti sai elinkautisen tuomion kahdesta murhasta ja törkeästä tuhotyöstä.

Lyttisen mukaan jo heti tutkinnan alussa äidin kertomuksissa huomattiin epäsäännöllisyyksiä ja ristiriitaisuuksia.

– Hänen käyttäytymisensä palon aikana ja sen jälkeen ei vastannut sitä, jos olet menettänyt kaksi lasta, Lyttinen sanoi.

Nainen itse väitti tulipalon alkaneen ulkopuolisen sytyttämänä tai lasten tulitikkuleikeistä.