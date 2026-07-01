Salkkareissa kaksikko päätyy baari-illan jälkeen putkaan.
Salatut elämät -sarjan kevätkausi tulee päätökseensä tällä viikolla. Torstaina 2. heinäkuuta MTV3-kanavalla nähtävässä Iisa ja Jutta joutuvat kiiperiin.
Kaksikko vietti kosteaa baari-iltaa, kun humalaiset miehet tulivat iskemään heitä. Naiset päätyvät baaritappeluun, joka eskaloitui nopeasti.
1:13Salkkarit-kaksikko ajautuu baarikahakkaan
Poliisit saapuivat paikalle ja kaksikko passitettiin putkaan.
– Näinkö Suomen poliisi suhtautuu seksuaaliseen häirintään, että uhri vaan tylysti tyrmään, Jutta sanoo.
– Ne miehet käpälöi meitä, Iisa komppaa.
Miten poliisit reagoivat? Katso kohtaus ennakkoon ylhäällä olevalta videolta!