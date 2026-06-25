Rebeca Romero työskentelee MTV Uutisissa toimittajana ja apulaistuottajana. Hän suunnittelee ja toteuttaa viihdemaailmaan ja tv-ohjelmiin liittyviä journalistisia sisältöjä. Voit olla yhteydessä Romeroon esimerkiksi juttuvinkkien tiimoilta.