Salattujen elämien kevätkausi päättyy dramaattisissa tunnelmissa.
Salatut elämät -sarjan kevätkausi tulee päätökseensä ensi viikolla. Jo kauden viimeisen jakson nimi enteilee pahaa. Perjantaina 3.7. MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla nähtävän 4970 jakson nimi on Tähän loppuu kaikki. Jakso on nähtävissä Katsomo+:ssa jo tämän viikon perjantaina 26.6.
Jaksossa nuoriso pohtii, että pitäisikö heidän kertoa poliisille näkemästään teollisuusalueen asemiehestä.
Marianna haluaa kostaa.
Aaro ja Marianna päättävät lähteä pois Suomesta. Yllättäen kuitenkin Marianna tuo Henrikin teollisuushalliin. Marianna kertoo Aarolle tarvitsevansa mahdollisuuden kostoon.
Aki löytää Henrikin, mutta tulee Aaron yllättämäksi. Myös Linda ajaa kohti teollisuusaluetta. Paikan päällä laukaistaan ase. Yksi kaatuu maahan.