Nuoret lisäsivät uhrin viestiryhmään jossa häntä kiusattiin rajusti.
Syyttäjä vaatii neljälle nuorelle sakkorangaistuksia kuukausia kestäneestä rajusta kiusaamisesta. Kaikki neljä syytettyä ja uhri olivat epäiltyjen rikosten aikaan alaikäisiä.
Syyttäjän mukaan syytetyt muun muassa lisäsivät uhrin viestiryhmään, jossa häntä kehotettiin tappamaan itsensä. Syytetyt syyllistyivät syyttäjän mukaan kunnianloukkaukseen. Uhri vaatii henkisestä kärsimyksestä tuhansien eurojen korvauksia.
Varsinais-Suomen käräjäoikeuden on määrä antaa asiassa tuomionsa ensi viikolla.