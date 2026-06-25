Lidl on päivittänyt palvilihaleikkelettä koskevaa takaisinvetoaan.
Kauppaketju Lidl ilmoittaa takaisinvedosta, joka koskee yhtä erää Dulano-tuotemerkin siivutettua palvilihaa. Erän pakkauskoko on 400 grammaa.
Takaisinveto koskee vain erää, jonka viimeinen käyttöpäivä -merkintä on 27.6.2026 tai 18.7.2026.
Kyseisen erän kohdalla on havaittu pakkauksen saumausvirhe, minkä vuoksi tuote saattaa pilaantua ennen sen viimeistä käyttöpäivää.
Tuote-erä on ollut myynnissä Lidl-myymälöissä 3. kesäkuuta alkaen.
Lidl ilmoittaa, että tuotteen voi palauttaa Lidl-myymälään, jossa tuotteen hinta hyvitetään.
Kauppaketju Lidl ilmoittaa takaisinvedosta, joka koskee Dulano-tuotemerkin siivutettua palvilihaa.Lidl