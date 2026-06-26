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– (Kaveri) oli laittanut minulle aiemmin kuvakaappauksen siitä, missä (syytetty) kyselee pitäisikö hänen ostaa ase, joten laitoin myös sen poliisille, hän kertoi kuulusteluissa.

Muutama päivä vinkin jättämisen jälkeen poliisi soitti nettivinkin tehneelle pojalle. Poika myös toimitti poliisille näyttökuvia videoista Tiktokista.

Helmikuussa hän ja muutama muu tekivät poliisille nettivinkin syytetyn videoista.

Toisen pojan vanhan luokkakaverin kaveri näki jo loppuvuodesta 2025 syytetyn tekemiä kouluammuntavideoita Tiktokissa. Muutama kuukausi sen jälkeen niitä tuli lisää.

Viestit olivat sairaita ja niissä oli uhkauksen piirteitä"

Molemmat syytetyt kiistävät rikoksen. Puolustuksen mukaan mitään väkivaltaiskua ei ollut tarkoitus koskaan toteuttaa vaan kyse oli larppaamisesta, eli roolipelaamisesta.

Pojilla epäillään olleen kuusiosainen suunnitelma kouluiskun toteuttamiseen. Iskussa pojat olisivat käyttäneet ampuma-aseita ja polttopulloja ja minikirvestä.

Syyttäjä vaatii kahdelle teinipojalle rangaistusta törkeän henkeen ja terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta.

Epäiltyä kouluiskua suunnittelut poika teki videoita Tiktokiin kouluiskuista useita kuukausia ennen kuin poliisi otti hänet kiinni. Vihjeen videoista ja pojan viesteistä antoi pojan kaverin kaveri.

Väitetty kouluisku saatiin estettyä. Syytettyjen mukaan he kuvasivat vain videoita ja larppasivat.

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Reilu kuukausi myöhemmin, maaliskuun lopulla, syytetty oli laittanut johonkin sosiaalisen median ryhmään kuvia aseista ja koulua uhkaavia viestejä.

– Viesteissä (syytetty) sanoi, että voiko ottaa pikavipin. Viesteistä voi todeta, että hän todella tarvitsee rahaa. Kun hänelle ei lainata, hänellä alkaa mennä hermo. Yhdistimme nämä siihen, että hän haluaa ostaa rahaa.