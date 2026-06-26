Väitetty kouluisku saatiin estettyä. Syytettyjen mukaan he kuvasivat vain videoita ja larppasivat.
Epäiltyä kouluiskua suunnittelut poika teki videoita Tiktokiin kouluiskuista useita kuukausia ennen kuin poliisi otti hänet kiinni. Vihjeen videoista ja pojan viesteistä antoi pojan kaverin kaveri.
Syyttäjä vaatii kahdelle teinipojalle rangaistusta törkeän henkeen ja terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta.
Pojilla epäillään olleen kuusiosainen suunnitelma kouluiskun toteuttamiseen. Iskussa pojat olisivat käyttäneet ampuma-aseita ja polttopulloja ja minikirvestä.
Molemmat syytetyt kiistävät rikoksen. Puolustuksen mukaan mitään väkivaltaiskua ei ollut tarkoitus koskaan toteuttaa vaan kyse oli larppaamisesta, eli roolipelaamisesta.
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"Viestit olivat sairaita ja niissä oli uhkauksen piirteitä"
Toisen pojan vanhan luokkakaverin kaveri näki jo loppuvuodesta 2025 syytetyn tekemiä kouluammuntavideoita Tiktokissa. Muutama kuukausi sen jälkeen niitä tuli lisää.
Helmikuussa hän ja muutama muu tekivät poliisille nettivinkin syytetyn videoista.
– Näimme (nimi) videot sen verran huolestuttavina.
Muutama päivä vinkin jättämisen jälkeen poliisi soitti nettivinkin tehneelle pojalle. Poika myös toimitti poliisille näyttökuvia videoista Tiktokista.
– (Kaveri) oli laittanut minulle aiemmin kuvakaappauksen siitä, missä (syytetty) kyselee pitäisikö hänen ostaa ase, joten laitoin myös sen poliisille, hän kertoi kuulusteluissa.