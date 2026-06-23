Lunnasviesti väittää Nancy Guthrien kuolleen sieppauksen jälkeen.

Tunnetun yhdysvaltalaisen televisiokasvon Savannah Guthrien äidin Nancy Guthrien, 84, tammikuiseen katoamistapaukseen liittyen on julkaistu uutta tietoa, kertoo uutiskanava BBC.

Tutkijoiden mukaan toisessa, muutama päivä sieppauksen jälkeen lähetetyssä lunnasviestissä hänen väitettiin kuolleen. Viestissä käytettiin samankaltaista kieltä kuin ensimmäisessä, mutta se ei sisältänyt lunnasvaatimuksia.

Pima County Sheriff’s Office

Nancy Guthrien katoamisilmoitus.

Ensimmäisessä kirjeessä vaadittiin rahaa

Nancy Guthrie, 84, katosi kotoaan Tucsonin lähellä Arizonassa 31. tammikuuta. Hän katosi muutama tunti sen jälkeen, kun sukulaiset olivat tuoneet hänet kotiinsa.

Paikalta löytyneiden jälkien perusteella on epäilty, että hänet siepattiin.

Päivä Guthrien katoamisen jälkeen lähetetyssä ensimmäisessä lunnasviestissä vaadittiin miljoonien dollarien lunnaita bitcoineina hänen vapauttamisekseen.

Tutkijoiden mukaan viestissä esitettiin tarkkoja tietoja hänen kodistaan sekä yksityiskohtia hänen makuuhuoneestaan ja talon ympäristöstä, CBS:lle kerrottiin.

Viesti oli tiettävästi osoitettu NBC:n Today-ohjelman juontajana toimivalle Savannah Guthrielle. Se lähetettiin useille tiedotusvälineille, mukaan lukien paikalliselle televisioasemalle, jonka kerrotaan noudattaneen poliisin pyyntöä olla paljastamatta viestin sisältöä.

Toisen viestin sisältöä avattiin nyt enemmän

Myöhemmin tuli vielä toinen kirje. Nyt on kerrottu, että tässä toisessa, 6. helmikuuta lähetetyssä viestissä naisen kerrottiin kuolleen, yhdysvaltalaismediat kertovat lähteisiinsä nojaten.

Mahdollisten sieppaajien kerrotaan sanoneen viestissään, että Guthrien ei ollut tarkoitus kuolla. Lisäksi kerrotaan, että mukana olisi ollut perheelle osoitettu anteeksipyyntö.

Paikallinen sheriffintoimisto ei kommentoinut viestien sisältöä BBC:lle, mutta kertoi tutkinnan olevan aktiivinen ja jatkuvan yhteistyössä liittovaltion poliisi FBI:n kanssa.

Lapsilta vetoomus sieppaajille

Kahden viestin jälkeen Savannah Guthrie sisaruksineen julkaisivat sieppaajille osoitetun videon. Siinä he pyysivät, että Nancy tuotaisiin takaisin ja he kertoivat olevansa valmiita maksamaan.

Viranomaiset ja Guthrien perhe varoittivat toistuvasti julkisuudessa, että 84-vuotias uhri oli huonossa kunnossa eikä hänellä ollut mukanaan välttämättömiä lääkkeitä.

Etsintöjen jatkuessa viranomaiset julkaisivat kuvia naamioituneesta henkilöstä, joka oli tallentunut valvontakameralle Guthrien kodin ulkopuolella.

Perhe tarjosi miljoonan dollarin palkkion vihjeistä, jotka voisivat johtaa naisen löytymiseen. Lisäksi FBI lupasi vihjeistä 100 000 dollaria.

Maaliskuussa NBC:lle antamassaan haastattelussa Guthrie kertoi, että useita lunnasviestejä oli lähetetty ja että hän piti osaa niistä tekaistuina. Hän myös totesi perheen uskovan kahden ensimmäisen viestin olevan aitoja.

Guthrie oli poissa NBC:n Today-ohjelmasta yli kahden kuukauden ajan tutkinnan aikana. Hän palasi ohjelmaan huhtikuun alussa.

Poliisi otti aiemmin miehen kiinni katoamiseen liittyen, mutta tämä vapautettiin joitain tunteja myöhemmin.