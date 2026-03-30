Poliisi tutkii Kouvolassa Kaakkois-Suomessa tapahtunutta väkivallantekoa tapon yrityksenä.
Poliisi epäilee 13-vuotiaan tytön lyöneen puukolla 14-vuotiasta tyttöä Kouvolan keskustassa Salpapuistossa tiistai-iltana 24. maaliskuuta.
Poliisi kertoo tiedotteessaan, että poliisi on puhuttanut ja kuulustellut asiaan liittyviä nuoria ja tapahtumien kulku ja yksityiskohdat ovat tarkentuneet.
Tutkinnassa on vahvistunut, että epäilty ja uhri tunsivat toisensa entuudestaan.
Tilanne liittyi nuorten välisiin riitoihin ja tekoa edelsi tappelu.
Asian tutkinta jatkuu edelleen rikosnimikkeellä tapon yritys ja pahoinpitely.
Poliisi jatkaa myös tapahtuman taustatekijöiden ja tekoon vaikuttaneiden asioiden selvittämistä.
– Vaikka teosta epäilty 13-vuotias tyttö ei ole vielä rikosoikeudellisesti vastuussa teostaan, poliisi tulee selvittämään teko-olosuhteet tarkasti, rikoskomisario Kimmo Kostiainen sanoo tiedotteessa.
– Nuorten tekemisissä rikoksissa taustatekijät korostuvat ja tapahtumienkulun lisäksi tutkinnassa pyritään saamaan laajempi kuva tekoon johtaneista syistä, tutkinnanjohtaja.
Poliisi kaipaa yhä silminnäkijähavaintoja
Vaikka poliisi on puhuttanut paikalla olleita nuoria, tapahtumasta voi edelleen ilmoittaa havaintoja ja tietoja poliisille. Yhteyttä voi ottaa vihjeet.kaakkois-suomi@poliisi.fi.
Poliisi ei tiedota rikostutkinnasta toistaiseksi enempää.
Poliisi on lisännyt valvontaa keskustassa
Kouvolan keskustassa ja rautatieaseman ympäristössä tapahtuneet väkivaltarikokset ovat lisääntyneet hieman viime vuosina.