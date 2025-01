Poliisilta uutta tietoa loppiaisen puukotuksesta Kouvolassa

Poliisi epäilee kolmea henkilöä tapon yrityksestä ja törkeästä ryöstöstä Kouvolan Eskolanmäessä.

Puukotus tapahtui loppiaisiltana Tolkkilankadulla kello 22. Esitutkinnassa poliisille selvisi, että kyseessä on ollut huumekauppaan liittyvä tapaaminen, jonka yhteydessä uhria, aikuista miestä, on lyöty teräaseella ja hänen omaisuuttaan on viety. Uhri loukkaantui vakavasti.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Nina Hietanen kertoo, että poliisi on ottanut kaikki epäillyt kiinni ja he ovat tällä hetkellä vangittuina.

Poliisin tiedon mukaan epäillyt ja uhrit eivät tunteneet toisiaan entuudestaan sovittua tapaamista laajemmin.

– Eskolanmäessä voi liikkua turvallisin mielin ja ilman pelkoa siitä, että joutuu satunnaisen väkivallanteon uhriksi, Hietanen kommentoi poliisin tiedotteessa.