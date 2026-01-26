Aseistetut hyökkääjät tekivät verisen iskun jalkapallokentälle ottelun jälkeen Meksikon Salamancassa.

Ainakin 11 ihmistä on kuollut ja 12 loukkaantunut, kun ryhmä aseistettuja henkilöitä avasi tulen Meksikon Salamancassa jalkapallo-ottelun jälkeen. Asiasta kertoi kaupungin pormestari Cesar Prieto, joka ei osannut vielä kommentoida iskun mahdollista motiivia. Pormestari piti iskua "pelkurimaisena".

– Olemme valitettavasti väkivalta-aallon kohteena. Rikollisryhmien yritys alistaa viranomaiset ei kuitenkaan onnistu, Prieto vannotti.

Iskussa loukkaantuneiden joukossa oli myös naisia ja lapsia. Tapauksesta on aloitettu tutkinta.

Jalkapallon miesten MM-turnaus pelataan tulevana kesänä Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Meksikossa.