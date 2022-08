Kalakeittokikka säästää selvää rahaa! Näin saat kalaa halvemmalla kaupasta: "Nyt on hyvä hetki kokeilla"

Keväällä Päivittäistavarakauppa ry PTY kertoi, että suurimpia hinnankorotuksia on ruokakaupoissa nähty kahvin ja tuoreen kalan osalta . Esimerkiksi suomalaisten suosikkikalan, lohen, kilohinta on monin paikoin noussut reippaasti.

Muikku on nyt kalatiskin edullisimmasta päästä

– Kyllähän meillä on edullisempia vaihtoehtoja tarjolla. Muikku on yksi niistä. Silakka on toinen, mutta sitä on tällä hetkellä vielä huonommin saatavilla. Sen aika on sitten syksymmällä.