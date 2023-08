Kalatiskiltä löytyy nyt edullinen herkkuaarre: Todella helppo käsitellä

Muikulla on kaksi sesonkia vuosittain: tammi-maaliskuu sekä elokuun puolivälistä lokakuun puoleenväliin. Muikun lisäksi elokuussa pyydetyistä kaloista sesongissa on myös siika.

– Kyllähän meillä on edullisempia vaihtoehtoja tarjolla. Muikku on yksi niistä. Silakka on toinen, mutta sitä on tällä hetkellä vielä huonommin saatavilla. Sen aika on sitten syksymmällä.