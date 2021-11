Mahtava lohikala, joka on todella helppo valmistaa ruoaksi – moni suomalainen ei ole edes maistanut

Muikku on suomalaisen sisävesikalastuksen tärkein saaliskala niin saaliin määrässä kuin arvossa mitattuna, kertoo Pro Kala ry. Lohikaloihin kuuluvaa muikkua on pyydetty Suomessa jo vuosisatojen ajan. Oletko itse koskaan tehnyt ruoaka muikusta? Se on todella helppoa, sillä muikkua ei tarvitse suomustaa.