Yhdysvaltojen ja Ukrainan neuvottelijoiden keskustelut päättyivät Suomen aikaa sunnuntaina kaksi päivää kestäneiden tapaamisten jälkeen.
Keskustelut järjestettiin Floridassa, ja ne olivat ensimmäiset sitten Lähi-idässä käynnistyneen sodan jälkeen.
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi keskustelujen jälkeen toivovansa, että Lähi-idässä käytävästä sodasta huolimatta Yhdysvallat ylläpitäisi rauhanyrityksiä myös Ukrainassa.
Trumpin erityislähettiläs Steve Witkoff aiheutti hämmennystä poistettuaan X-viestin, jossa hän iloitsi läpimurrosta liittyen tärkeään humanitaariseen kysymykseen.