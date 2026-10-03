Venäjä on tänään varoittanut, että se aikoo tehdä "massiivisia" iskuja Ukrainan pääkaupunki Kiovaan.
Venäjä varoittaa, että diplomaattien ja muiden ulkomaalaisten tulisi lähteä Ukrainasta Kiovasta. Venään mukaan iskuja tehdään sotilaskohteisiin Kiovassa ja muissa Ukrainan kaupungeissa.
Lausunnon mukaan kaupunkiin jäävät saavat itse kantaa vastuun seuraamuksista.
Ulkoministeriöstä on annettu asian tiimoilta lausunto MTV Uutisille.
– Venäjän uhkailuja kansalaisiamme ja edustustojamme kohtaan ei voi hyväksyä, todetaan lausunnossa.
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Ulkoministeriön mukaan edustustojen turvallisuudesta huolehditaan aina.
– Venäjä käy laitonta hyökkäyssotaa Ukrainassa. Vaadimme Venäjää välittömästi lopettamaan sotatoimet ja uhkailut sekä hybriditoimet Euroopan maissa. Jatkamme tukeamme puolustussotaa käyvälle Ukrainalle, ulkoministeriön lausunnossa kerrotaan.