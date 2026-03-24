Tilanne turvetuotantoalueella kärjistyi tapon yritykseen maanantaina Alavudella.

Yrittäjä oli maanantaina iltayhdeksältä mennyt tarkastamaan työkoneitaan Alavuden Pykälistöntiellä sijaitsevalla turvetuotantoalueella, kun hän oli havainnut henkilöautolla liikkeellä olleen miehen koneiden lähistöllä.

Kävi ilmi, että mies oli varastamassa polttoainetta.

Poliisin mukaan paikalle saapui toinen alueella toimiva henkilö. Hän ja yrittäjä estivät pakettiautollaan ja mönkijällään polttoainevarkaan poistumista alueelta ja ilmoittivat soittaneensa virkavallan paikalle.

Sitten alkoi tapahtua

Epäilty varas meni tämän jälkeen autoonsa, peruutti reilu sata metriä ja ajoi kovalla vauhdilla päin mönkijää ja pakettiautoa.

Pakettiautolla liikkeellä ollut yrittäjä loukkaantui vakavasti.

Epäilty yritti vielä käynnistää autoaan, mutta se ei lähtenyt käyntiin. Seuraavaksi hän pinkaisi pakoon jalkaisin.

Paikalle saapui ensihoito ja poliisipartio koiran kanssa. Epäilty löydettiin kahden tunnin etsintöjen jälkeen kylmästä parakista.

Poliisi epäilee miestä tapon yrityksestä, varkaudesta, törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, rattijuopumuksesta ja kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta.