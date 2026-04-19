Suomalaistubettajan mahdollisuus tienata rahaa Youtube-tilillään poistettiin hetkellisesti.

Suomalainen tubettaja, 29-vuotias Daniel Ahola, sai viestin Youtubelta tiistaina 14. huhtikuuta viestin, jossa kerrottiin, että hänen tilinsä lakkautetaan.

Youtuben mukaan syy tähän oli se, että Ahola käyttää muiden tekemää sisältöä, jolla hän tekee rahaa.

Ahola kertoo asiasta TikTok-videollaan.

– Pelottava juttu. Eilen tuli viesti Youtubelta, että minun pääkanava on demonitisoitu eli en pysty tekemään sillä rahaa. Heidän selitys oli, että Youtube-sisältöni ryöstää muiden sisältöä. Ajattelin, että tämä on tottakai virhe, Ahola kertoo.

Hän teki asiasta valituksen, mutta Youtube ei hyväksynyt sitä.

– Todisteet eivät riittäneet. Valituksen oli ilmeisesti tarkistanut ihan oikea ihminen. Tuntuu tosi oudolta ja pelottavalta tehdä duunia tällaiselle firmalle, joka tekee tällaista.

Youtubesta kerrottiin Aholalle, että hän voi hakea mukaan Youtuben partneriohjelmaan heinäkuussa, mutta ennen sitä mitään ei ole tehtävissä.

Nyt Ahola kuitenkin kertoo MTV Uutisille, että tilanne on saatu ratkaistua.

– Saatiin yhessä yhteisön kanssa oikea henkilö kiinni Googlelta ja he saivat virheen korjattua. Katastrofi vältetty, Ahola viestittää.