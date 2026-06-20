Matti Hara, 90, ja Senni Sopanen, 98, täräyttivät puolisen vuotta sitten naimisiin. Suomalaiset ovat ihastelleet vuolaasti heidän rakkaustarinaansa somessa.

Ylen entisen radiotoimittajan Matti Haran, 90, ja veteraaniurheilija Senni Sopasen, 98, rakkaustarina on herättänyt suurta ihailua sosiaalisessa mediassa.

Pariskunta meni naimisiin itsenäisyyspäivänä 2025 puolen vuoden seurustelun jälkeen.

Ihmiset ovat kommentoineet pariskunnan onnea vuolaasti Facebookissa.

– Vanhassa vara parempi. Oikke paljosti onnea, eräs kirjoittaa.

"Senni on täyttänyt minulle niin suuren tyhjyyden", sanoo Matti.

‒ Senni on mahtava typy! Kävimme samoissa Masters-kisoissa kilpailemassa. Minä tosin pikkuisen nuorempi, mutta nämä olkoot hyvä esimerkki meille, miten hommat hoituu, toinen jatkaa.

– Meni niin ihon alle, ja tuli "roska silmään" jo, kun näin teidät kymppiuutisissa. Niin mahdottomasti sylin täydeltä onnea, onnea teille kyyhkyläiset. Olette ihana pari, kolmas ihastelee.

Eräs korostaa kommentissaan, miten Haran ja Sopasen tarinassa tulee esiin avioliiton tärkeys ja merkitys.

– Senni ja Matti ovat meidän kuninkaallisemme, toinen säestää.

"Ei ole kukaan huolinut"

98-vuotiaalle Senni Sopaselle avioliitto on ensimmäinen.

– En ole ollut koskaan naimisissa, en edes kihloissa. Ei ole kukaan minua huolinut ja nyt huoli, Senni sanoi aiemmin MTV Uutisten haastattelussa.

Lähes 10 vuotta puolisoaan nuorempi Matti on saanut energisestä vaimostaan kaipaamaansa valoa elämään.

– Ei tässä iässä numeroilla ole mitään merkitystä. Senni on täyttänyt minulle niin suuren tyhjyyden, Matti huomautti.

Ennen Sennin tapaamista Matti kertoi luopuneensa jo toivosta. Yli 60 vuotta rinnalla elämässä ollut vaimo oli menehtynyt, ja Matti ei nähnyt enää syytä elää.

– Senni toi tyhjyyteen uuden valon ja rakkauden. Kiitos Senni hirveästi, hän sanoo ja moiskauttaa vaimolleen suudelman.