Eturauhassyöpä on miesten yleisin syöpä – näitä oireita tulee tarkkailla: "Syy kannattaa aina selvittää"
10:40Milloin intiimialueesta pitää huolestua? Katso koko keskustelu videolta!
Julkaistu 13 minuuttia sitten
Hannakaisa Taskinen
hannakaisa.taskinen@mtv.fi
Eturauhassyövän oireet ovat hyvin samankaltaiset kuin eturauhasen liikakasvun oireet.
Docrates Mehiläinen Syöpäsairaalan kyselyyn vastanneista miehistä jopa 64 prosenttia miehistä tunnusti, ettei tarkkaile säännöllisesti peniksen, kivesten ja muiden intiimialueiden hyvinvointia, kertoo Mehiläinen tiedotteessaan.
Lisäksi vain 23 prosenttia kyselyyn vastanneista miehistä on ollut huolissaan eturauhassyövän mahdollisuudesta. Eturauhassyöpä on kuitenkin miesten yleisin syöpä, ja liki 5 000 miestä sairastuu siihen vuosittain.
Suomalaisten miesten suhtautumista intiimialueidensa hyvinvointiin selvittäneeseen kyselyyn vastasi 980 miestä syksyllä 2025.
Milloin eturauhassyövän mahdollisuudesta sitten oikeasti pitäisi huolestua?
– Yleensähän eturauhassyöpä ei aiheuta oireita alkuvaiheessa niin kauan, kun se tauti kasvaa siellä eturauhasta ympäröivän kapselin sisäpuolella, PROPO Suomen eturauhassyöpäyhdistyksen toiminnanjohtaja Kimmo Järvinen kertoi Huomenta Suomessa miestenpäivänä 19.11.
– Jos huomaa, että siemennesteessä tai virtsassa on verta, niin silloin on syytä ryhtyä tutkimaan asiaa.
Sattuuko jatkuvasti?
Myös jatkuviin kipuihin on syytä kiinnittää huomiota. Levinneen eturauhassyövän yleinen oire on nimittäin alaselkäkipu, kertoo Kaikki syövästä.
Kipu voi alaselän lisäksi tuntua myös lantiossa tai lonkkien alueella.
– Kipu on sellainen hälytysmerkkioire, että jos joku yksittäinen paikka kropassa on aina kipeä, niin sen syy kannattaa aina selvittää, vahvistaa Mehiläisen syöpätutkija ja johtava ylilääkäri Juha Kononen.
Js kipu vaihtelee paikkaa, ei kyse Konosen mukaan ole syövästä.
Eturauhassyövän mahdollisuutta pohtiessa voidaan ensi alkuun ottaa verinäyte, josta katsotaan PSA-arvo. Jos arvo on koholla, on syytä miettiä syytä sen taustalla.
Korkea PSA-arvo tai sen nopea nousu viittaavat eturauhassyöpään, Kaikki syövästä -sivustolla kerrotaan. Suoraan se ei silti syövästä kerro: PSA-arvo voi nousta esimerkiksi myös eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun seurauksena.