Juuri nyt Avaa

Milloin eturauhassyövän mahdollisuudesta sitten oikeasti pitäisi huolestua?

Lisäksi vain 23 prosenttia kyselyyn vastanneista miehistä on ollut huolissaan eturauhassyövän mahdollisuudesta. Eturauhassyöpä on kuitenkin miesten yleisin syöpä, ja liki 5 000 miestä sairastuu siihen vuosittain.

Docrates Mehiläinen Syöpäsairaalan kyselyyn vastanneista miehistä jopa 64 prosenttia miehistä tunnusti, ettei tarkkaile säännöllisesti peniksen, kivesten ja muiden intiimialueiden hyvinvointia, kertoo Mehiläinen tiedotteessaan.

Eturauhassyövän oireet ovat hyvin samankaltaiset kuin eturauhasen liikakasvun oireet.

Milloin intiimialueesta pitää huolestua? Katso koko keskustelu videolta!

Milloin intiimialueesta pitää huolestua? Katso koko keskustelu videolta!

– Yleensähän eturauhassyöpä ei aiheuta oireita alkuvaiheessa niin kauan, kun se tauti kasvaa siellä eturauhasta ympäröivän kapselin sisäpuolella, PROPO Suomen eturauhassyöpäyhdistyksen toiminnanjohtaja Kimmo Järvinen kertoi Huomenta Suomessa miestenpäivänä 19.11.

– Jos huomaa, että siemennesteessä tai virtsassa on verta, niin silloin on syytä ryhtyä tutkimaan asiaa.

Sattuuko jatkuvasti?

Kipu voi alaselän lisäksi tuntua myös lantiossa tai lonkkien alueella.

– Kipu on sellainen hälytysmerkkioire, että jos joku yksittäinen paikka kropassa on aina kipeä, niin sen syy kannattaa aina selvittää, vahvistaa Mehiläisen syöpätutkija ja johtava ylilääkäri Juha Kononen .

Js kipu vaihtelee paikkaa, ei kyse Konosen mukaan ole syövästä.

Uskallaudu lääkäriin – verinäyte paljastaa PSA-arvon

Eturauhassyövän mahdollisuutta pohtiessa voidaan ensi alkuun ottaa verinäyte, josta katsotaan PSA-arvo. Jos arvo on koholla, on syytä miettiä syytä sen taustalla.

Korkea PSA-arvo tai sen nopea nousu viittaavat eturauhassyöpään, Kaikki syövästä -sivustolla kerrotaan. Suoraan se ei silti syövästä kerro: PSA-arvo voi nousta esimerkiksi myös eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun seurauksena.