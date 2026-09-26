Dome Karukoski yllätti Jenni Vartiaisen pyytämällä tätä hyppäämään ensimmäiseen elokuvarooliinsa.

Ohjaaja Dome Karukoski otti yhteyttä artisti Jenni Vartiaiseen vuosien tauon jälkeen, ja ehdotti aluksi vain illallista. Pian keskustelu sai kuitenkin uuden käänteen.

– Dome ohjasi ensimmäisen musavideoni 18 vuotta sitten, mutta ei koskaan maininnut, että näkisi minussa näyttelijää. Se tuli kyllä täysin yllätyksenä, Vartiainen kertoi Viiden jälkeen -ohjelmassa perjantaina 25. syyskuuta.

Kyseessä oli rooli Karukosken uudessa elokuvassa Rakkautta ja virtahepoja. Aluksi Vartiainen epäröi, sillä näyttelijän rooli valkokankaalla tuntui suurelta harppaukselta. Hän kävi keskusteluja läheistensä kanssa ja pohti tarkkaan, mitä uusi haaste voisi tarkoittaa.

– Mietin pitkään, uskallanko lähteä mukaan. Järki sanoi, että älä lähde, mutta sydän sanoi kyllä. Tunsin, että tässä on jotain merkittävää, Vartiainen kuvaili.

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Lopulta ratkaisevaa oli luottamus ohjaajaan.

– Luotin Domeen niin paljon, että tiesin olevani turvallisissa käsissä. Ajattelin, että jos koskaan kokeilen jotain näin uutta, nyt on oikea hetki.