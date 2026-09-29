Maanantaina kuollut näyttelijä Seela Sella on haudattu. Asian vahvistaa STT:lle hänet pitkään tuntenut näyttelijä ja tuottaja Aimo Räsänen.

Seela Sella haudattiin maanantaina iltaviideltä Helsingin juutalaiselle hautausmaalle. Juutalaisessa perinteessä hautajaiset järjestetään nopeasti kuoleman jälkeen.

Sella kuoli 89-vuotiaana. Hautajaisista kertoi ensin Iltalehti.

"Haluan, että muistotilaisuus on hauska"

Sella kertoi hänen ja Jarkko Martikaisen viime viikolla ilmestyneessä uutuuskirjassa Keskusteluja hyvästä elämästä (Into), että hän oli suunnitellut omat hautajaisensa ennakkoon.

– Mä haluan, että muistotilaisuus on hauska. Mä olen lasten kanssa käynyt läpi, mitä mä haluan mun hautajaisiin, ketä kutsutaan ja mihin ja mitä. Mutta me ei olla kaikki samaa mieltä. Katsotaan nyt, kenen mielipide tässä vaikuttaa eniten, Sella kertoi kirjassa.

Legendaarinen näyttelijä halusi, että kaikki halukkaat pääsevät hänen "viimeiseen ensi-iltaansa".

– Sen mä olen sanonut, että Hesariin täytyy panna ilmoitus mun hautajaisista, ja siihen tulee, että haudalle on kaikki tervetulleita. Se on Seelan viimeinen ensi-ilta, ja hän on takuulla pääroolissa. Jokainen saa tulla, tervetuloa.

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