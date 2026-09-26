Pihla Viitala muisti Rakkautta ja Virtahepoja -elokuvan kuvauksissa rakkautensa Kreikkaa kohtaan.

Näyttelijä Pihla Viitalalle Kreikka on enemmän kuin vain lomakohde – se on paikka, jossa hän aikoinaan asui vuoden verran ja johon liittyy paljon muistoja.

Viitala pääsi palaamaan näihin maisemiin uuden, Dome Karukosken ohjaaman elokuvan Rakkautta ja virtahepoja kuvauksissa.

– 15 vuotta sitten sain pääroolin kreikkalaisessa elokuvassa, ja rakastuin paikkaan niin, että jäin asumaan sinne vuodeksi, Viitala kertoi Huomenta Suomessa lauantaina 26. syyskuuta.

– Nyt oli ihanaa palata. En ollut käynyt Kreikassa vuosiin, mutta heti kun astuin koneesta ulos, muistin, miksi rakastuin siihen paikkaan.

Kreikan lempeä meri-ilma, ystävälliset ihmiset ja elämänrytmi tekivät vaikutuksen jo silloin – ja nyt ne toivat Viitalalle myös uudenlaista inspiraatiota elokuvatyöhön.

– Oli erityistä kuvata elokuvaa paikassa, joka on itselle merkityksellinen. Tuntui kuin ympyrä olisi sulkeutunut.

Aikanaan Viitala jakoi aikansa Kreetan saaren sekä Ateenan välillä. Tuohon aikaan hän seurusteli kreikkalaisen miehen kanssa, joka niin ikään oli näyttelijä.