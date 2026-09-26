Jeesusta suurelokuvassa näytellyt Jaakko Ohtonen kertoo, että produktiossa vallitsi hyvä henki.
Ohjaaja Mel Gibsonin kaksiosaisen The Resurrection of the Christ -elokuvan kuvaukset ovat päättyneet.
Pääroolissa näytellyt suomalainen näyttelijä Jaakko Ohtonen käsittelee yhä, mitä hänelle on tapahtunut.
– Tilannehan on ihan absurdi. Tämä on iso tapahtumaketju, jota käsittelen vielä henkilökohtaisesti.
Ohtonen kertoo, että elokuvan teko oli hänelle kokemus, joka muutti häntä ihmisenä.
– Kasvoin paljon näyttelijänä, mutta se myös muutti minua ihmisenä kokonaisvaltaisesti, Ohtonen kertoo.
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"Tuntuu samalta kuin kysyisi, miltä tuntui syntyä"
Jeesuksen rooli oli Ohtoselle hyvin kokonaisvaltainen. Asia pyöri hänen mielessään aamusta iltaan.