Ampuminen tapahtui vain päivä sen jälkeen, kun maahanmuuttopoliisi ICE ampui yhdysvaltalaisnaisen kuoliaaksi Minneapolisissa.
Yhdysvalloissa liittovaltion viranomaiset ampuivat kahta ihmistä Oregonin osavaltiossa sijaitsevassa Portlandissa torstaina paikallista aikaa, kertoivat useat yhdysvaltalaismediat.
Ampumisessa haavoittunut kaksikko vietiin kaupungin poliisin mukaan sairaalahoitoon. Heidän tarkempi tilansa ei ole lausunnon mukaan tiedossa..
Yhdysvaltain sisäisen turvallisuuden ministeriön edustaja Tricia McLaughlin sanoi myöhemmin, että ampumisessa oli osallisena rajavartioston edustajia, jotka olivat pysäyttämässä autoa, jonka kuljettajalla ja matkustajalla oli kytköksiä Tren de Aragua -rikollisjärjestöön.
Ajoneuvon matkustaja oli McLaughlinin mukaan ollut lisäksi osallisena hiljattain Portlandissa tehdyssä ampumisessa ja oli maassa laittomasti.
McLaughlinin mukaan ajoneuvon kuljettaja oli yrittänyt ajaa rajaviranomaisten päältä, jolloin yksi näistä oli ampunut laukauksia puolustukseksi. McLaughlin sanoi, että kuljettaja oli tämän jälkeen ajanut pois paikalta. McLaughlin ei antanut tarkempia tietoja väitetystä aiemmasta ampumisesta, eikä esittänyt todisteita päivityksessään esittämille väitteille.
Portlandin pormestari, demokraatti Keith Wilson kuvaili kaupungissaan tehtyä ampumista torstaina syvästi huolestuttavaksi.
Mittavia mielenosoituksia
Keskiviikkona maahanmuuttopoliisi ICE ampui yhdysvaltalaisnaisen kuoliaaksi Minneapolisin kaupungissa.
Minneapolisin ampuminen on tuomittu laajasti, ja sen jälkimainingeissa on järjestetty mittavia ICE:n sekä Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ja hänen hallintonsa vastaisia mielenosoituksia.
Trumpin hallinto on väittänyt, että naisen ampunut ICE:n edustaja olisi puolustanut itseään. Tilanteesta kuvattu videomateriaali on kuitenkin asettanut hallinnon väitteet kyseenalaisiksi.
Paikallisten viranomaisten mukaan autoonsa ammuttu nainen ei ollut ICE:n toiminnan kohde, vaan hänen oli katsottu vain tukkineen liikenteen.
Minnesotan osavaltion kuvernööri Tim Walz on kertonut varoittaneensa jo viikkojen ajan, että ICE-operaatiot uhkaavat Yhdysvaltain kansallista turvallisuutta.