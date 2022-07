Suomi on nuorten huumekuoleminen kärkimaita, entinen huumeidenkäyttäjä Miisa kertoo miten se näkyy kaduilla: "Nuoret voivat todella huonosti"

Nuorten päihdeihanteet muuttuneet

Lohi huomaa työssään, että nuorten päihteiden ihannointi on muuttunut merkittävästi.

– Vastuu tästä on myös meillä. Millaista viestiä annamme vaikutteille alttiille nuorille?

Sosiaalisesta mediasta on Lohen mukaan helppo imeä päihdemyönteisiä vaikutteita. Luotettava tieto huumeista hukkuu tietotulvan sekaan.

– Kovien huumeiden käyttö on lisääntynyt alaikäisillä. Ennen piti aina tuntea joku piireistä, jotta sai alaikäisenä huumeita. Nyt netti mahdollistaa huumeet kaikille.

– Eihän nuoret voi todellakaan tietää netistä kasvottomalta ihmiseltä tilatessaan, mitä he käyttävät.

"Lottovoitto oli se, että menetin oman mielenterveyteni"

Lohella on itsellään takana pitkä huumeidenkäyttöhistoria, viisitoista vuotta.

– Olen ollut pakkohoidossa, korvaushoidossa, pyörätuolissa pitkiä jaksoja ja sormeni on amputoitu.

– Aloin käyttämään huumeita 14–15-vuotiaana jouduttuani huostaanotetuksi. Ei minulla ollut tietoisuutta, mihin se tie tulee johtamaan. Varsinkin tyttöjen asema huumemaailmassa on todella surkea.

"Mikään menetelmä ei auta, jos ei ole luottamusta nuoreen"

Oma käyttöhistoria on Lohelle avain nykyisessä työssään. Monella nuorella on pelkoa viranomaisia kohtaan. Norjassa teetetyn kyselyn mukaan 40 prosenttia nuorista ei uskaltanut yliannostustilanteessa soittaa apua paikalle.

Taustalla voi olla huonoja kokemuksia esimerkiksi sosiaalityöntekijöistä ja poliisista. Moni myös suojelee esimerkiksi perhettään eikä halua lastensuojelun tietävän, mitä kotona todella tapahtuu. Luottamus viranomaisiin on hataraa, eikä palveluihin haluta sitoutua.

Kuinka saada nuori elämän syrjään kiinni?

Lohi myöntää, että kysymys siitä, kuinka saada nuori palveluihin sitoutumaan, on vaikea.

– Meillä on paljon hyviä palveluita, mutta me ei saada nuoria sitoutumaan niihin. Nuoret sitoutuu enemmän hyviin ihmisiin. Siksi tärkeintä on kohtaaminen.