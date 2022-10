Kaupat pyrkivät eroon hävikkiruoasta – siksi yhä useampi asunnoton saattaa jäädä ilman lämmintä ateriaa

Ruokalahjoitusten määrän väheneminen on näkynyt muun muassa Vailla vakinaista asuntoa ry:n (Vva) Vertais- ja vapaaehtoistoiminnankeskus Vepassa Helsingissä.

Vepassa lahjoitusruuan määrä on vähentynyt huomattavasti syksyn aikana.

– Hinnat ovat nousseet ja ihmisten toimeentulo tiukentunut ja siksi alennuslaareja käydään ehkä tarkemmin läpi. Lisäksi kaupat ovat varmasti tarkentaneet ostojaan, ja siitä on paljon kiinni, kuinka paljon heiltä jää ruokaa pois annettavaksi, Lehtonen arvioi.

Kaupat pyrkivät vähentämään ruokahävikkiä

K-ryhmällä ja laajasti elintarvikeketjun eri toimijoilla on merkittäviä tavoitteita ruokahävikin vähentämiseksi, Keskon päivittäistavarakaupan vastuullisuusjohtaja Timo Jäske sanoo.

– Meidän ensisijainen tehtävä kauppana on vähentää ruokahävikkiä kaikin mahdollisin tavoin, HOK-Elannon vastuullisuuspäällikkö Satu Kattilamäki sanoo.

– Meillä on kaiken kaikkiaan kuutisenkymmentä järjestöä, jotka hakevat meidän eri myymälöistä ruoka-apua. Keskustelua on käyty siitä, että lahjoitettavan hävikkiruuan määrä on vähentynyt.