Henna, 36, pakeni kotioloja huumehelvettiin jo rippikouluiässä – kertoo nyt julmasta maailmasta, jossa viimeinen kauppatavara on oma vartalo

Oleskeluhuoneen hyllyssä on lautapelejä ja seinällä Steen1-nimellä tunnetun rap-artistin omistama graffititeos.

Pöydällä lojuu nuoren tekemä taulu, jonka yläkulmassa lukee "fuck off". Jyrkkä kehotus naurattaa, vaikka tietää, että sen taakse kätkeytyy rankka tarina. Samanlainen kuin Heleniuksella.

Huumeita käytetään entistä enemmän

Suomalaisten huumeiden kokeilu ja käyttö ovat yleistyneet 1990-luvulta lähtien. Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) mukaan lähes joka neljäs suomalainen on kokeillut kannabista.

Tuoreen Duodecim-lääkärilehden tutkimuksesta selviää , että huumeiden ongelmakäyttäjiä on Suomessa enemmän kuin koskaan aiemmin, ja myös naisten osuus on kasvanut. Tutkimuksessa arvioitiin, että Suomessa oli 31 100–44 300 amfetamiinien ja opioidien ongelmakäyttäjää vuonna 2017. Määrän arvioidaan kaksinkertaistuneen viidessä vuodessa.

Ongelmakäyttäjistä viidennes on 15–24-vuotiaita. Tässä ikäluokassa amfetamiinien käyttö on yleisempää kuin opioidien.

Pakoon arkea ja elämää

Helenius toimii vertaistyöntekijänä, ja on juuri aloittanut hankkeessa, joka keskittyy nuorten väkivallan ja radikalisoitumisen ennaltaehkäisyyn.

Suunnitelma ei onnistunut

Päihdemaailma ja rikokset linkittyvät usein toisiinsa. Rikosten tekeminen on yleisintä nuoruusiässä, ja eniten rikoksia tekevät 18-vuotiaat, minkä jälkeen rikoskäyttäytyminen alkaa tasaisesti vähentyä.

Kun olet myynyt arvosi, huumeetkaan eivät auta

Heleniuksen mukaan päihdemaailma on erityisen raaka usein fyysisesti altavastaajina oleville naisille. Piti olla valmis käyttämään väkivaltaa tai omaa vartaloaan, jotta selviäisi.

– Nainen on tuossa maailmassa aina se altavastaaja. Jos et ole valmis tekemään äärimmäisiä väkivaltatekoja, pitää tehdä jotain muuta.

Helenius haki itselleen apua ja sai katkopaikan A-klinikalta. Nyt kahden vuoden jälkeen hän on päihteetön ja kertoo syrjäytymisvaarassa oleville nuorille, miksi on parempi olla näkemättä pohjaa.

"Se ei määritä sinua"

Helenius on toiminut nyt puolisen vuotta vertaisohjaajana Kriminaalihuollon tukisäätiön nuorten toiminnassa. Nyt hän on aloittanut työntekijänä hankkeessa, joka keskittyy nuorten väkivallan ja radikalisoitumisen ennaltaehkäisyyn. Myös hän kokee, että juuri ennaltaehkäisevä työ on tärkeää päihde- ja rikoskierteen katkaisemisessa.