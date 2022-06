Alina, 22, selvisi vuosien huumehelvetistä – vasta huumepsykoosi ja oma katse peilissä avasivat silmät todellisuudelle

"Olin kovettanut itseni täysin"

Läheisten kipu

Lähellä kuolemaa elämänhalu palasi

Vain muutama päivä hoidon välissä voi altistaa retkahtamiselle

Päihdepalveluissa hoidon jatkumon tärkeys tunnustetaan

– Käyttävien kavereiden imu on valtava. Monella päihderiippuvaisella on myös katkaisuhoidosta kotiin saapuessaan kotona käyttövälineitä tai aineita, sanoo Mirka Vainikka Irti Huumeista ry:stä.

Kuntoutuksesta elämän syrjään kiinni

Katkaisuhoito vain akuutti toimenpide

– Katkaisuhoito on akuutti vieroitustoimenpide, jonka tarkoitus on katkaista ihmisen huumeiden käyttö turvallisella tapaa suojatussa ympäristössä. Jos potilaalla ilmenee tarve laitoskuntoutukseen, on ilmeistä, ettei tavoiteltua hoitotulosta saavuteta, jos katkaisuhoidon ja kuntoutuksen välissä on tauko. Eihän leikkauspotilastakaan lähetetä suoraan heräämöstä välistä kotiin ennen siirtoa jatkohoitoon kirurgiselle osastolle.