Kuvat voivat järkyttää: Näin karulla tavalla huumeidenkäyttö näkyy – 30 vuotta koukussa ollut Onni esittelee käsiään: "Tässä on lopputulos"

53-vuotias Onni kertoo käyttäneensä huumeita 30 vuotta.

Onnilla on ongelmaa käsiensä kanssa. Kädet ovat turvonneet niin täyteen nestettä, etteivät ne mene kunnolla nyrkkiin. Hän syö vaivaan nesteenpoistolääkettä, mutta se ei korjaa ongelmaa.

– Olen nuoresta saakka pistänyt näihin käsiin ja tässä on lopputulos. Ei ole paljon käsiä jäljellä. Laskimovaurioita, kertyy nesteitä, joutuu koko loppuelämän käyttämään Furesista.

– Jos olisin käynyt valvotuissa tiloissa, ei varmaan olisi käynyt minulle näin. En tiennyt mitä tehdä. Käyttöhuoneessa olisi voinut saada heti apua, Onni sanoo.

Onni kertoo käyttävänsä Flormidalia ja Dormicumia. Aiemmin hän käytti heroiinia, sitten Subutexia. Nykyään hän saa korvauspiikin Buvidalia kerran viikossa.

Koko ruumis kärsii

Onni kehuu saaneensa hyvää hoitoa ongelmaansa. Kädet ovat olleet pahana nyt muutaman vuoden eikä niiden kanssa pysty elämään normaalisti. Käsiin sattuu päivittäin, mutta sen kanssa on kuulemma opittu elämään.

– Uskokaa minua nuoret käyttäjät, ongelmat eivät tule heti, mutta ne tulevat. Uskokaa minua. Ne käyttöhuoneet voisivat auttaa. Sanoohan sen järkikin, ettei näiden käsien kanssa pysty elämään normaalia elämää.

– Ovet käännän auki kyynärpäällä. Eihän nämä toimi samalla lailla kuin oikeat kädet. Tyhmä pää, kärsii koko ruumis. Kiitos jumalan minulla on koti.

Toiveena muutama laatuvuosi

Lopetusyrityksiä on ollut useita, mutta toistaiseksi ne eivät ole kantaneet hedelmää. Onni haaveilee aivan normaalista elämästä.

– En tiedä, valehteleeko sitä itselleen vai onko liian huonoja työkaluja siihen, etten pysty vastustamaan.

– Haluaisin päästä eroon Dormicumista, jotta pystyisin elämään normaalia elämää ja kädet parantuisivat. Elää tämän 50 vuoden jälkeen vähän laatuvuosia.

Unelma normaalista elämästä

Antti on 39-vuotias ja koukussa Subutexiin. Hän on käyttänyt huumeita 20 vuotta. Antti asuu kuntoutuskodissa, jossa on hoitajia paikalla kello 8-20.

– Niiltä voi pyytää apua tarvittaessa ja ne vähän patistaa siivoamaan ja semmoista.

Antin arki on osaltaan ihan tavallisen kuuloista. Kaupassa käyntiä, ruokaostokset ja muutama olut. Päivän tahdin määräävät kuitenkin etupäässä huumeet.

– Päivittäin pitää lähteä etsimään se annos ja oikeastaan ei muuta. Kotona oloa sitten.

Käyttöhuoneet olisivat mieluisa ajatus Antillekin. Käsiin sattuu ja turvallinen ja valvottu tila kuulostaa mukavalta.

Antin käsivarsissa on runsaasti pistojälkiä ja patteja. Patit ovat seurausta ohipistoista. Ohipisto tarkoittaa sitä, että käyttäjä pistää aineen suonen sijasta vahingossa kudokseen.

– Minulle on monesti tullut sellaisia paiseita, jotka on pitänyt leikata auki. Mustelmia ja turvotusta ja arpia on joka paikassa.

Mummo on Antille tärkeä

Antti kertoo, että hänellä on hyvät välit perheeseensä. Erityisesti isoäiti on elämässä hyvin tärkeä hahmo.

– Minulla on äiti, mummo, pappa ja sisko. Äidin kanssa en juttele niin usein, kun sillä on kiire ja se on töissä. Mummon kanssa juttelen päivittäin. Oikeita sellaisia reiluja kavereita ei ole kehen voisi luottaa täysin. Kaikki on käyttäjiä.

Tulevaisuuden suurin haave olisi päästä eroon Subutexista ja elää normaalia elämää. Antti on ollut katkaisuhoidossa kolmesti, mutta toistaiseksi turhaan.

– Olen aina lähtenyt etuajassa pois. Kyllä olen ajatellut mennä katkolle. Jos sen vihdoinkin saisi poikki, mutta ei se ole niin helppoa.

Pistäminen julkisilla paikoilla harmittaa

Antti on seurannut keskustelua käyttöhuoneista jonkin verran. Hän uskoo, että ne voisivat ehkäistä yliannostuksia. Julkisilla paikoilla pistäminen ei ole muutenkaan mieluisaa.

– Puistoissa, vessoissa ja kotona. Jos käyttöhuoneet tulevat en enää pistäisi julkisilla paikoilla. Onhan se vähän… kun puistoissa pikkulapset kulkevat ja katsovat ja joku piikittää puun juurella niin eihän se ole kovin kaunis näky lapsille.

Jos huumeista pääsisi irti, Antti tahtoisi työpaikan ja puolison.

– Sellaista normaalia ihmisten toimintaa.

ZeN1 aloitti huumeet 11-vuotiaana

Viimeisenä meille tarinaansa kertoo 32-vuotias nainen, hän ei tahdo kertoa oikeaa nimeään joten käytämme hänestä lempinimeä ZeN1. Hän käy parhaillaan korvaushoidoissa ja yrittää irti huumeista.

– Alkoholia aloin käyttää 10-vuotiaana. 11-vuotiaana tuli "bentsot", imppaaminen ja kannabis. 13-vuotiaana tuli suonensisäiset, amfetamiini, subutex, sienet, ekstaasi, LSD. Oikeastaan elämäni aikana olen käynyt läpi kaikki huumeet, mitä vaan on.

Kääntöveitsi tyynyn alla

Kadulla asumisesta ZeN1 kertoo itkien.

– Ei sitä voi kuvailla. Naisena varsinkin se on tosi raskasta. Tulee hyväksikäytetyksi. Naisia on hyvä ryöstää, kusettaa ja helppo käyttää hyväksi. Kääntöveitsen kanssa nukuin Kurvissa rappukäytävissä. Rankkaa oli.

ZeN1 kantoi kasseissa ja rinkassa koko omaisuuttaan. Hänen omaisuutensa on heitetty kerran roskiin säilytyslokerosta.

Välistä hän meni ystävien luokse, koska ei jaksanut enää kantaa koko omaisuuttaan mukana. Yömajoihin pääsi vaihtelevasti, etenkin koronan aikaan, kun paikkoja suljettiin.

–Jotenkin minun piti löytää tarpeeksi paha ja syvä pohja elämästä ennen kuin löysin halun muuttua.

Vessassa, metsässä, metrossa...

ZeN1 on käyttänyt viimeisimpänä Ksalolia. Sen piikittämisestä hänellä on näkyvät arvet käsissään. Toisessa käsivarren syrjässä on turvonnut, kova ja kipeän näköinen paise ohipiikittämisestä. Ksalol on rauhoittava lääkettä.

Myös ZeN1 on piikittänyt julkisilla paikoilla. Lasten leikkipaikoilla ja päiväkotien lähettyvillä hän ei suostu pistämään, jotteivat lapset näe. ZeN1llä on kaksi lasta.

– Erilaisissa asunnoissa, vihreissä vessoissa, metsässä. Metrossa joskus kitkuisena. Kauppakeskusten vessoissa ja tietenkin näissä meidän omissa paikoissa, missä se on niin sanotusti turvallista. Olisin erittäin kiinnostunut näkemään, miten käyttöhuoneet toimisivat täällä Suomessa.

Sydänpysähdys ja unelmia

ZeN1 on ollut kahdesti sairaalassa huumeiden takia. Hänen sydämensä on pysähtynyt kahdesti. Kerran 19-vuotiaana ja uudelleen toissa syksynä.

– Viimeksi he sanoivat, että sydämeeni on tullut vaurio amfetamiinin käytöstä.

Tällä hetkellä ZeN1 on ollut korvaushoidossa kaksi kuukautta. Ensimmäistä kertaa hän uskoo, että lopettaminen onnistuu, koska hän kertoo yrittävänsä lopettaa itsensä takia. Aiemmin hän on aina hakeutunut hoitoon jonkun muun takia. Esimerkiksi voidakseen tavata lastaan.

ZeN1 oli pitkään kadulla ja kuvailee, että oman elämän rotkon pohjalta löytyi halu muuttaa itseä. Huumeiden ja rikosten kanssa eläminen uuvutti. Hän soitti sosiaalityöntekijälle, joka kuunteli. ZeN1 pääsi muuttamaan soluasuntolaan. Nyt menee paremmin.

Seuraava askel parempaan elämään on tuomioiden suorittaminen. Yhdyskuntapalvelua on vielä jäljellä. Kun tuomiot on kärsitty, suunnitelmissa on lähteä takaisin opiskelemaan. ZeN1 aikoo rakennusmaalariksi. Sitten olisi tarkoitus saada oma asunto.

– Nuorempi tyttäreni voisi alkaa käydä luonani.

Termit

Flormidal ja Dormicum ovat sama lääkevalmiste. Niiden vaikuttava aine on midatsolaami. Niitä käytetään unettomuuden hoitoon tai rauhoittavana esilääkkeenä ennen leikkauksia. Midatsolaami vaikuttaa aivoissa siten, että se väsyttää ja edistää nukahtamista ja nukkumista. Midatsolaami aiheuttaa voimakasta riippuvuutta.

Subutexia käytetään osana huumeriippuvaisten potilaiden lääkkeellistä, sosiaalista ja psykologista hoito-ohjelmaa. Subutexin vaikuttava aine on buprenorfiini ja alun perin sitä on käytetty kipulääkkeenä.

Buvidal sisältää vaikuttavana aineena buprenorfiinia, joka on tietyn tyyppinen opioidilääke. Sitä käytetään opioidiriippuvuuden hoitoon.

Furesis-tablettien sisältämä furosemidi on ns. nesteenpoistolääke. Se lisää virtsaneritystä, minkä ansiosta elimistön nestemäärä vähenee ja turvotukset poistuvat.