Espoosta löytyi ensimmäistä kertaa peukkua alaikäiseltä

Kuvassa alfa-PVP eli niin sanottu peukku.
Julkaistu 34 minuuttia sitten
Anna Egutkina

anna.egutkina@mtv.fi

Poliisi kohtasi viikonloppuna Espoossa sekavan 16-vuotiaan, joka oli käyttänyt peukkua.

Etenkin pääkaupunkiseudulla nopeasti yleistyvä muuntohuume alfa-PVP eli niin sanottu peukku löytyi viikonloppuna Espoossa myös alaikäisen hallusta.

Länsi-Uudenmaan poliisi kertoo kohdanneensa perjantai-iltana Espoossa sekavasti käyttäytyneen 16-vuotiaan nuoren, jolla oli hallussaan machete-veitsi ja nyrkkirauta. 

Lue myös: Helsingissä painajaismainen tilanne: "Valmiita tekemään melkein mitä vain annoksen eteen"

Lisäksi hänen hallustaan löytyi huumeita. 

– Pikatestin mukaan ainakin osa huumausaineesta oli alpha PVP:tä eli peukkua, joka on hengenvaarallinen muuntohuume, kertoo komisario Hannu Väänänen tiedotteessa.

Lue myös: Huumetyöntekijä tietää, miksi juuri suomalaiset jäävät koukkuun vaaralliseen peukkuun

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun poliisi löysi Länsi-Uudenmaan alueella peukkua alaikäisen hallusta.

Poliisin mukaan nuorta epäillään nyt esimerkiksi vaarallisen esineen hallussapidosta sekä huumausaineen käyttörikoksesta.

