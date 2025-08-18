Espoosta löytyi ensimmäistä kertaa peukkua alaikäiseltä

Poliisi kohtasi viikonloppuna Espoossa sekavan 16-vuotiaan, joka oli käyttänyt peukkua.
Etenkin pääkaupunkiseudulla nopeasti yleistyvä muuntohuume alfa-PVP eli niin sanottu peukku löytyi viikonloppuna Espoossa myös alaikäisen hallusta.
Länsi-Uudenmaan poliisi kertoo kohdanneensa perjantai-iltana Espoossa sekavasti käyttäytyneen 16-vuotiaan nuoren, jolla oli hallussaan machete-veitsi ja nyrkkirauta.
Lisäksi hänen hallustaan löytyi huumeita.
– Pikatestin mukaan ainakin osa huumausaineesta oli alpha PVP:tä eli peukkua, joka on hengenvaarallinen muuntohuume, kertoo komisario Hannu Väänänen tiedotteessa.
Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun poliisi löysi Länsi-Uudenmaan alueella peukkua alaikäisen hallusta.
Poliisin mukaan nuorta epäillään nyt esimerkiksi vaarallisen esineen hallussapidosta sekä huumausaineen käyttörikoksesta.