Vantaalla takavarikoitu uudenlaista huumeseosta ensi kertaa Suomessa

Poliisi takavarikoi violeteissa pulloissa olevaa leania.
Poliisi löysi kotietsinnässä 12 pulloa violettia nestettä.Itä-Uudenmaan poliisilaitos
Julkaistu 15.08.2025 13:37(Päivitetty 54 minuuttia sitten)

MTV UUTISET – STT

Poliisi on takavarikoinut huumeena käytettävää niin kutsuttua lean-seosta Suomessa tiettävästi ensimmäistä kertaa.

Poliisin mukaan lean on Yhdysvalloissa 1990-luvulla päihdekäyttöön keksitty yskänlääkkeen ja virvoitusjuoman sekoitus. Se sisältää tyypillisesti kodeiinia ja parasetamolia.

Seoksella on leanin lisäksi useita slanginimiä kuten "purple punch" tai "syrup", poliisi kertoo. Seos on yleensä voimakkaan väristä, esimerkiksi violettia.

Poliisi takavarikoi leania Vantaan Kivistössä heinäkuussa. Poliisi oli saanut ilmoituksen, että kerrostalon parvekkeelta oli ammuttu käsiaseella. 

Poliisi otti kiinni kolme epäiltyä ja teki asuntoon kotietsinnän, jossa löytyi starttipistooli sekä 12 pulloa violettia nestettä.

Tutkinnassa selvisi, että neste sisälsi kodeiinia ja parasetamolia. 

Kodeiini on opioideihin kuuluva lääkeaine, joka on luokiteltu huumausaineeksi. Sen vakavin haittavaikutus on hengityslama, jonka riski kasvaa yhteiskäytössä alkoholin tai muiden keskushermostoa lamaavien aineiden kanssa.

Uutista päivitetty 15.8. kello 14.16: Lisätty kuva takavarikoiduista huumeista.

HuumeetPoliisiVantaaYhdysvallatRikos

