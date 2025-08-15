Satakunnassa tehty valtava huumetakavarikko

Lounais-Suomen poliisi on tehnyt Satakunnan historian suurimman huumetakavarikon laajan huumejutun tutkinnassa.
Poliisi takavarikoi muun muassa viisi kiloa amfetamiinia, viisi kiloa MDMA:ta, tuhat Subutex-tablettia, yli 5 000 tablettia psykedeeleihin kuuluvaa 2C-B-muuntohuumetta ja 1,15 kiloa ketamiinia.
Epäiltyjä on yhteensä kymmenen Raumalta, Porista ja pääkaupunkiseudulta. Pääepäilty on 21-vuotias raumalainen mies, jota epäillään yhteensä 11 törkeästä huumausainerikoksesta.
Poliisin mukaan huumeita hankittiin pääkaupunkiseudulta sekä ulkomailta ja myytiin eteenpäin. Kokonaisuudessa huumeiden katukauppa-arvo nousi poliisin mukaan noin 1,7 miljoonaan euroon. Rikoshyödyksi arvioidaan kuitenkin enintään 380 000 euroa.
– Tämä selittyy sillä, että huumausaineita myytiin poikkeuksellisen halvalla sekä sillä, että poliisi on tehnyt esitutkinnassa mittavia takavarikoita, rikoskomisario Kimmo Lindholm Lounais-Suomen poliisilaitokselta sanoo tiedotteessa.
Juttu siirtyy syyteharkintaan kuun lopulla.