Silminnäkijä kertoo Ylelle, että tulipalo syttyi salamasta.
Jyväskylässä kaksikerroksinen luhtitalo on vaurioitunut pahoin tulipalossa, kertoo Keski-Suomen pelastuslaitos. Pelastuslaitoksen mukaan Jyväskylän Kuokkalassa sijaitsevan talon asukkaille on järjestetty tilapäismajoitusta.
Talossa oli neljä asuntoa.
Pelastuslaitoksen mukaan sammutus- ja raivaustyöt on saatu päätökseen. Rakennuspalosta ei aiheutunut henkilövahinkoja.
Ylen mukaan tulipalon sytytti todennäköisesti salama. Silminnäkijä kertoo Ylelle olleensa parvekkeella, kun hän näki salaman iskevän läheiseen taloon. Myös Keskisuomalainen kertoo silminnäkijän nähneen palon syttyneen salamasta.
Pelastuslaitokselta ei tuoreeltaan kommentoitu syttymissyytä STT:lle.
Pelastuslaitos sai suuresta rakennuspalosta hälytyksen iltapäivällä.