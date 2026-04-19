Asiantuntija kertoo, millaisia haaveita ja unelmia kannattaa itselleen manifestoida.
Ratkaisukeskeisten valmentajien kouluttaja ja kirjailija Anne Karilahden tuore kirja Manifestoi unelmistasi totta (Readme, 2026) opastaa manifestoimaan hyödyntämällä tietoista mieltä, alitajunnan mahdollisuuksia ja tunteisiin kätkeytyvää vetovoimaa.
Huomenta Suomen lähetyksessa Karilahti kertoo, millaisia unelmia ja haaveita kannattaa manifestoida.
– Osa ihmisistä haluaa tehdä hyvin realistisia unelmia ja sitä myös suositellaan.
Realistisilla unelmilla tarkoitetaan sellaisia, jotka on ikään kuin helppo toteuttaa. Karilahden mukaan ihminen ottaa usein askelia uskomiensa unelmien suuntaan.
– On myös suuruudenhulluja ihmisiä, kuten minä itse, joka ajattelee kaiken olevan mahdollista, Karilahti kertoo.
Älä haaveile liian ympäripyöreitä
Kirjailija kertoo itse myös testanneensa omia "suuruudenhulluja" haaveitaan. Omalla kohdallaan hän kertoo hullulta kuulostaneen haaveen myöhemmin toteutuneen.
– Universumi on ihmeellinen, eikä aina oma mieli keksi sitä, miten haave voi toteutua, mutta niin vain käy, Karilahti kertoo.
Kirjassaan Karilahti kertoo, että mitä tarkemmin omat unelmat tai haaveet kuvittelee, sitä helpompaa niiden toteuttaminen on.