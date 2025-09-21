Valmentajaguru Jim Lawless näkee, että Suomella on lähtökohdat innovoida isosti.

Pöllölaakson neuvotteluhuoneen sohvalle istahtaa haastatteluun MTV:n Kasvupäivän puhujavieras Jim Lawless, 57, joka on sanalla sanoen hurja mies.

Ex-juristi luopui lupaavasta ja taloudellisesti hedelmällisestä lakimiehen urasta Lontoossa ja hurahti tekemään päätä pahkaa asioita, joiden piti olla hänen kohdallaan mahdottomia.

Brittien ennätys vapaasukeltamisessa, kilpaileva jockey, olympiaurheilijoiden valmentaja, triathlonisti, kirjailija, toimitusjohtaja – Lawless on tehnyt tämän kaiken.

– Lakimiehen ura ei ollut juttuni. Kasvoin hyvin hauraan egon kanssa, ajattelin, että olin paras ja tiesin kaiken, ja se oli minun selviytymismuotoni maailmassa. Olin lakimiehenä onneton, halusin seikkailla, hän selittää.

Tiikerin kohtaaminen

Lawless matkustaa puhujatilaisuuksiin ympäri maailmaa. Hän kehottaa ihmisiä ja organisaatioita "nousemaan ylös ja toimimaan".

– Moni ajattelee, että pitää löytyä motivaatiota, että voi liikkua. Mitä jos se onkin niin, että pitää ensin liikkua, että löytyy motivaatiota, hän kiteyttää.

Hän puhuu myös itsensä ylittämisen taidosta sekä siitä, kuinka mahdottomasta voi tulla mahdollista, kunhan vain kohtaa "tiikerin".

Tiikeri mainitaan myös hänen kirjassaan Taming Tigers - Do things you never thought you could (suomeksi Tiikerin kesyttäminen – tee asioita, joita et koskaan uskonut voivasi tehdä)

– Meistä jokainen kohtaa tiikerin elämässään. Se alkaa jo, kun menemme ensimmäisenä päivänä kouluun, Lawless selittää.

– Kun teet uusia asioita, liikut kohti epävarmuutta ja riski kasvaa. Tiikeri on aina siellä odottamassa.

Vastaus on Lawlessin mukaan katsoa tiikeriä silmästä silmään – vaikka kuinka pahalta se tuntuu.

– Tiikeri sanoo: "Älä jatka, kaikki on nyt ok. Olet turvassa".

Tiikeri ei ole Lawlessin mukaan "virhe järjestelmässämme", vaan se on ominaisuus. Meissä kaikissa.

– Se on suunniteltu meihin. Se estää meitä tekemästä riskialttiita asioita. Me emme elä enää kivikaudella: nykymaailmassa meidän täytyy ottaa riskejä uran edistämiseksi, teknologisessa kehityksessä pysymiseksi, liiketoiminnan kasvattamiseksi.

"Hyödyntäkää sitä"

Lawless puhuu Pöllölaaksossa tällä viikolla kasvusta – niin henkilökohtaisella kuin yritystasolla.

Lawless ei ole kuitenkaan taloustieteilijä, vaan hän lähestyy aihetta ihmisten suorituskyvyn, rohkeuden ja kulttuurin näkökulmasta.

Suomi on listattu YK:n The World Happiness -raportin mukaan maailman onnellisimmaksi maaksi kahdeksan kertaa putkeen. Lawless näkee, että tämä on iso voimavara, jota suomalaiset itsekään tuskin täysin ymmärtävät.

– Tarkoittaa sitä, että tämän maan prioriteetit ovat kunnossa. Jos mietitään lähtökohtia yritysnäkökulmasta, niin tämähän on todella voimakas lähtökohta innovoinnille ja kasvulle. Se on asia, jota jokainen organisaatio tavoittelee, Lawless hehkuttaa.

Lawlessin mukaan onnelliset ihmiset eivät etsi konflikteja vaan tekevät yhteistyötä.

– Teillä riittää onnellisuutta ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Neuvoni on, että hyödyntäkää sitä!

"Onnellisuus on lähtökohta innovaatiolle"

Lawless haluaa kuitenkin korostaa, että kasvaminen ei ole aina mukavaa eikä kasvu ei tule ilman kipua. Tulevaisuutta rakennetaan hänen mukaansa juuri silloin, kun asiat tuntuvat liian hyviltä.

– Onnellisuus voi olla lähtökohta rohkeille innovaatioille, mutta jos jäämme liian mukaviksi ja itsevarmoiksi, kehitys pysähtyy.

Esimerkiksi hän nostaa menestyneet urheilujoukkueet, joiden menestys perustuu jatkuvaan riskin ottamiseen ja uuden keksimiseen.

Jos kehitys pysähtyy, pysähtyy myös menestys.

– Maailman parhaat urheilujoukkueet ovat täynnä onnellisia ihmisiä. Mutta se ei tarkoita, että heillä olisi mukavaa koko ajan. He ovat valmiita ponnisteluihin, riskeihin ja olemaan luovia ylläpitääkseen menestystä.

Pelolla johtamisella taas ei Lawlessin mukaan ei saavuteta pitkällä aikavälillä menestyksekkäitä tuloksia.

– Kun näet valmentajan, joka johtaa pelolla, näet väliaikaisen suorituksen nousun, mutta sitä ei voi ylläpitää pitkään. Kannustava ja eteenpäintyöntävä ilmapiiri taas on vastakohta sille.