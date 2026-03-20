Jalkapallon Puolan pääsarjassa Ekstraklasassa on käynnissä mykistävä kausi. Maan menestynein seura Legia Varsova on vaarassa pudota, vaikka se on vain 12 pistettä perässä sarjaa johtavaa Zaglebieta. Liigassa pelaa kaikkiaan 18 joukkuetta.
Puolan liigan tilastokummajainen Legia on hävinnyt kuluvan kauden aikana vain kahdeksan ottelua. Yhden tappion enemmän kokenut Gornik Zabrze on sarjassa neljäntenä. Erikoisuuden selittää Legian tasapelit (11), joita sillä on sarjassa eniten.
Puolan pääsarja Ekstraklasa on tunnettu jo pidempään tasaisena. Käynnissä oleva kausi on ottanut kuitenkin täysin uudet mittasuhteet tasaisuudessa.
Kolmen kärki Zaglebie, Jagiellonia ja suomalaispelaaja Daniel Håkansin Lech ovat kaikki 41 pisteessä.
Lue myös: Kasper Schmeichel synkkänä: Ura jo paketissa? – Celticin suomalaisveskarille lisää vastuuta
Vertauskohtana esimerkiksi Englannin Valioliigassa kärkijoukkue Arsenalin ja neljäntenä olevan Aston Villan välillä on 19 pisteen ero. Tykkimiesten ja viimeisen putoajan eli West Hamin välillä on hurja 41 pisteen ero.