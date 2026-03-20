Vuoden parhaat elokuvat ja elokuvantekijät palkitaan Jussi-gaalassa tänään perjantaina. Eniten ehdokkuuksia, yhteensä 10, keräsi Lauri-Martti Parppein ohjaama Jossain on valo joka ei sammu.
MTV Uutiset on paikalla gaalassa ja haastattelee Jussi-ehdokkaita sekä juhlavieraita punaisen maton livelähetyksessä kello 16.15 alkaen.
Helsingin Messukeskuksessa järjestettävä Jussi-gaala alkaa kello 19.30. Gaala nähdään suorana MTV3-kanavalla sekä MTV Katsomossa.