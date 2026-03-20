MTV Urheilun tiedot: Mäkihypyn menestysvalmentaja Tommi Nikunen epäiltynä törkeistä rikoksista Suomen yhdistetyn ja mäkihypyn maajoukkueen menestysvalmentaja Tommi Nikunen on MTV Urheilun tietojen mukaan epäiltynä kahdesta törkeästä kavalluksesta Lahden golfin kirjanpidosta paljastuneissa väärinkäytöksissä. All Over Press Julkaistu 20.03.2026 12:56

Menestynyttä mäkihyppyvalmentajaa Tommi Nikusta epäillään MTV Urheilun tietojen mukaan kahdesta törkeästä kavalluksesta. Rikosasia liittyy Lahden Golfin taloudenpidossa vuoden 2025 aikana paljastuneisiin väärinkäytösepäilyihin. Hämeen poliisi tutkii asiassa kahteen eri tahoon kohdistuvaa törkeää kavallusta. Toisena asianomistajana on Lahden Golf Oy ja toisena Takkulan kentän taustayhdistys Lahden Golf ry. Tutkinnanjohtaja Teppo Kallio kertoo esitutkinnan olevan vielä kesken. Asiassa on tällä hetkellä yksi epäilty. Juttua hän kuvailee kavallusrikoksena tavanomaiseksi. – On ollut pääsy yhteisiin varoihin ja epäily kohdistuu siihen, että niitä on käytetty ihan muuhun kuin yhteiseksi hyväksi, Kallio sanoo MTV Urheilulle. Lahden Golfin nykyinen toimitusjohtaja Juha Ruponen kertoo, että rikosilmoitus viime vuonna ilmi tulleissa väärinkäytösepäilyissä tehtiin marraskuussa 2025. Harhaanjohtavaa kirjanpitoa ja tupakkahävikkiä Joulukuussa 2025 Etelä-Suomen Sanomat uutisoi, että kyse on yhteensä kymmenien tuhansien eurojen vahingosta.

Selvitys lähti liikkeelle kesällä 2025, kun arvonlisäverotarkastus paljasti yhdistyksen kirjanpidosta noin 16 000 euron suuruisen hävikin golfkentän klubiravintolan tupakkamyynnissä.

Kenttäyhtiön johto teetti ulkopuolisen tilintarkastuksen, joka toi ilmi vuosien 2021–25 kirjanpidosta sinne kuulumattomia tositteita ja tilitapahtumia, joiden käyttötarkoitus oli merkitty harhaanjohtavasti.

Lajin uutissivusto Golfpisteen mukaan osakeyhtiön tileiltä oli tehty muun muassa yksityistalouteen tehtyjä ostoja.

Rikostarkastaja Kallio ei täsmällisiä summia avaa, mutta toteaa, että törkeän kavalluksen rajana nykyisin pidetty 15 000 euroa ylittyy sekä osakeyhtiön että yhdistyksen osalta.

Kokonaisuudessaan vahingot ovat yhteensä kymmeniä tuhansia, mutta alle satatuhatta euroa.

Tutkinnan edetessä selviää, onko asiassa syytä epäillä myös kirjanpitorikosta. Veropetoksen mahdollisuuteen Kallio ei ota kantaa, sillä sen osalta harkinnan tekee Verohallinto.

– Meillä ei ole (muuta) erillistä tutkintaa, mutta totta kai muut viranomaiset tekevät valvontatoimenpiteitään, Kallio täsmentää.

– Kirjanpitorikos voi toteutua, jos yhteisö ja vastuuhenkilöt kirjaavat vääriä tietoja. Se selviää kavallusrikoksen tutkinnan yhteydessä kyllä, että miten niitä on siirretty yhteisöihin päin.

MTV Urheilun tiedot: Epäiltynä Tommi Nikunen

MTV Urheilun saamien tietojen mukaan rikoksista epäiltynä on Suomen mäkihyppymaajoukkueen menestysvuosien päävalmentaja Tommi Nikunen.

Nikunen, 52, toimi Lahden Golf Oy:n toimitusjohtajana ja Lahden Golf ry:n toiminnanjohtajana vuosina 2010–2025. Hän siirtyi tammikuussa 2025 Tammer-Golfin toiminnanjohtajaksi Tampereelle.

MTV Urheilu tavoitti Nikusen puhelimitse. Hän ei kiistänyt tai vahvistanut tietoa, että rikosepäilyt kohdistuvat häneen.

– En voi kommentoida asiaa, jossa minua ei ole vielä kuultu, Nikunen vastasi.

Toimituksen tietojen mukaan Nikusta on puhutettu, mutta kuulustelua ei ole vielä pidetty.

Myöskään Lahden Golfin nykyinen toimitusjohtaja Juha Ruponen ei halunnut kommentoida tietoa, että nyt käynnissä oleva rikostutkinta liittyisi hänen edeltäjäänsä Nikuseen.

Suomen yhdistetyn ja mäkihypyn maajoukkueet saavuttivat Nikusen aikakaudella useita arvokisamitaleita. Hän toimi ensin yhdistetyn mäkihyppyvalmentajana vuosina 2000–02 ja jatkoi menestysputkeaan mäkihypyn päävalmentajana 2002–08.

Valmentajavuosiensa jälkeen Nikunen työskenteli Lahden Hiihtoseuran toiminnanjohtajana. Tällä kaudella Nikunen on ollut Ylen tv-asiantuntijana Milano-Cortinan talviolympialaisten ja maailmancupin yhdistetyn lähetyksissä.