Menestynyttä mäkihyppyvalmentajaa Tommi Nikusta epäillään MTV Urheilun tietojen mukaan kahdesta törkeästä kavalluksesta.
Rikosasia liittyy Lahden Golfin taloudenpidossa vuoden 2025 aikana paljastuneisiin väärinkäytösepäilyihin.
Hämeen poliisi tutkii asiassa kahteen eri tahoon kohdistuvaa törkeää kavallusta. Toisena asianomistajana on Lahden Golf Oy ja toisena Takkulan kentän taustayhdistys Lahden Golf ry.
Tutkinnanjohtaja Teppo Kallio kertoo esitutkinnan olevan vielä kesken. Asiassa on tällä hetkellä yksi epäilty. Juttua hän kuvailee kavallusrikoksena tavanomaiseksi.
– On ollut pääsy yhteisiin varoihin ja epäily kohdistuu siihen, että niitä on käytetty ihan muuhun kuin yhteiseksi hyväksi, Kallio sanoo MTV Urheilulle.
Lahden Golfin nykyinen toimitusjohtaja Juha Ruponen kertoo, että rikosilmoitus viime vuonna ilmi tulleissa väärinkäytösepäilyissä tehtiin marraskuussa 2025.
Harhaanjohtavaa kirjanpitoa ja tupakkahävikkiä
Joulukuussa 2025 Etelä-Suomen Sanomat uutisoi, että kyse on yhteensä kymmenien tuhansien eurojen vahingosta.