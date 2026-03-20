Ruokavirasto tiedottaa suklaamoussejauheen takaisinvedosta.
Dr. Oetker Suomi Oy on ilmoittanut takaisinvedosta, joka koskee tuotetta Dr. Oetker Suklaamousse 95g suklaamoussejauhe, tiedottaa Ruokavirasto.
Takaisinveto koskee erää, jonka parasta ennen -merkintä on 03.2027 ja erätunnus L5260.
Tuote on itsessään virheetön, mutta Suomeen toimitetun erän merkinnät ovat vain tanskan kielellä.
Koska tuote sisältää maitoa ja saattaa sisältää gluteenia, kananmunaa, soijaa ja hasselpähkinää, se voi muodostaa kyseisille ainesosille allergisille henkilöille terveysvaaran.
Lisätietoa saa Dr. Oetker Suomi Oy:n asiakaspalvelusta.