Valtiovarainministeriön budjettipäällikkö Mika Niemelä arvioi STT:lle, että esimerkiksi droonien torjuntaan voisi löytyä lisärahoitusta eduskunnalle kehysriihen jälkeen annettavasta lisäbudjetista.
Tämän vuoden jakamaton lisäbudjettivaraus on hänen mukaansa 243 miljoonaa euroa.
Pääministeri Petteri Orpo (kok.) on väläytellyt julkisuudessa tukea Rajavartiolaitokselle droonien torjuntaan ja havainnointiin.
Hallitus kokoontuu alkuviikosta viimeiseen kehysriiheensä päättämään tulevien vuosien taloudenpidosta.