Metsäpalot uhkaavat jo uhanalaisia eläimiä Indonesiassa.
Indonesiassa metsäpalot uhkaavat äärimmäisen uhanalaisia borneonorankeja, kertoo kansainvälinen luonnonsuojeluliitto IUCN.
Indonesia on kamppaillut jo viikkojen ajan metsäpaloja vastaan osissa Borneota ja Sumatraa. Palojen savu on levinnyt naapurimaihin Malesiaan ja Singaporeen.
IUCN:n mukaan palot uhkaavat myös alueella eläviä gibboneita eli ihmisapinoita.
Indonesialaisviranomaisten mukaan tiistaihin mennessä palojen tieltä oli pelastettu satakunta eläintä, joista viitisenkymmentä oli orankeja.