Skotlannin päävalmentaja Steve Clarke on eronnut tehtävistään.

Clarke erosi välittömästi sunnuntain vastaisena yönä, kun Skotlannin kohtalo MM-kisoissa sinetöityi.

Skotlanti sijoittui omassa lohkossaan kolmanneksi, mutta se ei kuitenkaan riittänyt lohkokolmosten vertailussa jatkopaikkaan.

Clarke solmi toukokuun lopulla nelivuotisen jatkosopimuksen Skotlannin kanssa, mutta MM-pettymyksen myötä toukokuusta 2019 asti päävalmentajana toimineen Clarken ja Skotlannin tiet eroavat.

– Vaikein osuus tässä on pelaajieni hyvästeleminen. Ilman heitä emme olisi luoneet näitä muistoja. He ansaitsevat kaiken ylistyksen. Oli kunnia olla heidän valmentajansa. Kiitos, kun sain olla valmentajana ja onnea seuraajalleni, Clarke toteaa Skotlannin jalkapalloliiton tiedotteessa.