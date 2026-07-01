Egyptin MM-joukkueen kapteeni ja suurin tähti Mohamed Salah palasi harjoituksiin tiistaina, mikä on erinomainen merkki Egyptin menestyshaaveiden kannalta.
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Jalkapallon MM-kisat 2026
11.6.–19.7.
MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.
Salah on kärsinyt takareisivammasta, jonka hän sai viimeisessä alkulohko-ottelussa Irania vastaan. Tämä on herättänyt huolta siitä, onko hyökkääjä pelikunnossa pudotuspelien 1. kierroksen ottelussa Australiaa vastaan perjantaina.