Verkkolehti Meduza: Venäjä pohtii toista hyökkäystä Kiovaan – "Sota ohi todennäköisesti syksyllä"

Meduza on haastatellut yhtä presidentti Vladimir Putinin hallinnon jäsentä ja kahta lähdettä, joiden media kertoo olevan lähellä Kremliä.

Lähteiden mukaan Venäjällä on olemassa minimi ja maksimi sen suhteen, milloin sota Ukrainassa katsotaan onnistuneeksi ja päättyneeksi.

Vähintään Venäjän pitää pystyä täysin valloittamaan Donbassin alue. Vielä se ei ole tässä onnistunut, joskin taistelut Luhanskissa ovat viimeisen viikon aikana sujuneet Venäjän kannalta otollisesti . Tilanne Itä-Ukrainassa on "hyvin vaikea", totesi presidentti Volodymyr Zelenskyi.

Maksimaalisena tavoitteena Moskovassa on edelleen Ukrainan pääkaupungin Kiovan valloitus, jota venäläisjoukot yrittivät sodan ensimmäisten viikkojen aikana helmikuun lopulta lähtien.

"Kulutamme ukrainalaiset loppuun"

– Lopulta me tulemme kuluttamaan ukrainalaiset loppuun. Koko sota on todennäköisesti ohi syksyyn mennessä, yksi lähteistä kertoi Meduzalle.

Tuolloin spekuloitiin, että Ukrainalla voi olla mahdollisuus laajoihin vastahyökkäyksiin. Suomen entinen tiedustelupäällikkö Pekka Toveri totesi, että "kesällä Ukrainalla on aikaikkuna lyödä venäläiset" .

Sittemmin tilanne on muuttunut ja lauantaina Toveri totesi MTV Uutisille, että Ukrainalla on "kohta edessään kovia päätöksiä". Tällä Toveri viittaa ennen kaikkea siihen, että luopuuko Ukraina Severodonetskista ja muista alueista Itä-Ukrainan pullistumassa.

– Nyt näyttää siltä, että rintamalla tapahtuu vähän. Venäjän armeija valtaa pieniä asutuskeskuksia ja sillä on erilaisia ongelmia. Mutta tilanne näyttää tältä vain koska ukrainalaiset eivät antautuneet heti niin kuin moni ajatteli, lähde sanoi Meduzalle.

– Kyllä, salamasota epäonnistui ja virhelaskelmat ovat itsestään selviä, mutta se ei tarkoita, etteikö voitto olisi mahdollinen. Venäjällä on selvästi enemmän resursseja (kuin ukrainalla ilman länsiapua), toinen lähde totesi.

"Eurooppa kyllästyy auttamaan"

Arvio osoittautui paikkansa pitäväksi ja nyt Meduzan lähteiden mukaan Venäjän sotilasjohto on päätynyt siihen lopputulokseen, että mahdollinen toinen hyökkäys Kiovaan vaatisi lisäjoukkoja, eikä pääkaupunkia voida valloittaa "vähäisellä verenvuodatuksella".

Venäjällä luotetaan siihen, että Ukrainaa aseistaneet länsimaat väsyvät Ukrainan tukemiseen. Ukraina on viime aikoina jälleen lisännyt vaatimuksiaan aseavusta ja pyytänyt erityisesti raketinheittimiä, joita New York Timesin ja CNN:n mukaan ainakin Yhdysvallat on toimittamassa.