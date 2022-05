Seuraava suuri kaupunkitaistelu Ukrainassa on alkanut – Pekka Toveri: "Edessä kovia päätöksiä"

Ennen sotaa Severodonetskissa asui noin 100 000 ihmistä. Kaupungin rakennuksista arviolta 90 prosenttia on tuhoutunut tai vaurioitunut jo ennen varsinaisten katutaisteluiden alkamista, Ukraina kertoo.

Kartalla tilanne näyttää Venäjän kannalta piirityksen suhteen varsin hyvältä. Amerikkalainen ajatushautomo Institute for the Study of War ISW toteaa, että Venäjä voi onnistua saarroksen luomisessa lähipäivinä.