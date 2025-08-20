Tämä voisi olla Suomen rooli Ukrainan turvatakuiden valmistelussa

Vaikka turvatakuut voisivat taata rauhan säilymisen, sen saavuttaminen voi vaatia alueluovutuksia Ukrainalta.

Presidentti Donald Trump ja kahdeksan Euroopan maan edustajaa tapasivat alkuviikosta Washingtonin huippukokouksessa. Kokouksessa valmisteltiin turvatakuita, joissa Yhdysvallat on luvannut olla mukana.

Kansainvälisen politiikan asiantuntija Risto E. J. Penttilän mukaan kokouksessa tärkeintä oli se, että Trump on sidottu prosessiin Ukrainan rauhan saavuttamiseksi.

– Tähän asti hän on voinut syyttää Ukrainan sotaa Joe Bidenin aiheuttamaksi sodaksi, jolloin Trump on voinut uhata vain kävelevänsä pois.

Yhdysvallat vaikuttaa olevan sitoutuneita prosessiin, mutta voiko siihen luottaa tulevaisuudessa? Erittäin korkeassa asemassa oleva hallinnon henkilö vastasi, että kyllä, muttei liikaa. Penttilän mukaani liittolaiset eivät ole enää kaikki kaikessa Yhdysvalloille.

– Täytyy eri tavoin varmistaa, että Yhdysvaltain intressit ovat mukana. Kaksi asiaa, jotka sitovat Trumpin prosessiin: Washingtonin spektaakkelitapaaminen, jossa johtajat ikään kuin suutelivat suuremman johtajan sormusta sekä se, että Yhdysvallat ei enää kuluta veronmaksajien rahoja Ukrainaan.

Tilanne on parantunut viime aikoina lukuisten tapaamisten ansiosta, joiden myötä puheyhteydet on saatu avattua useaan suuntaan.



Penttilän mukaan turvatakuista tehtävä ensimmäinen luonnos valmistuu noin kymmenen päivän kuluttua. Yhdysvalloilla on tässä keskeinen rooli.

– Jos se ei ole mukana, turvatakuilla ei ole uskottavuutta.

Tällaisia turvatakuut voisivat olla

Turvatakuiden valmistelussa ovat mukana Suomen lisäksi monet muut Euroopan valtiot. Penttilä arvioi, että päävastuu säilyy Ukrainalla, mutta Ranska ja Iso-Britannia voisi tuoda joukkoja Ukrainaan.

– Saksalaiset taas osallistuisivat logistiikkaan ja tiedusteluun, kun taas Suomi toisi mukanaan asiantuntijuutta. Trump on pidettävä mukana prosessissa, jotta hän pysyy poissa Putinin leiristä.

Yhdysvallat on jo pitkään tehnyt selväksi, ettei se aio lähettää sotilaita Ukrainaan. Ranska ja Iso-Britannia pystyvät lähettää joukkoja, sillä niillä on kykyä ja perinnettä siihen.

– Trump on luvannut, ettei amerikkalaisia lähetetä enää uusiin sotiin. Toisaalta ei ole poissuljettua, että se osallistuisi ilmavalvontaan, sillä Yhdysvallat toteutti esimerkiksi iskunsa Iraniin pommikoneilla.

Penttilä lisää, ettei Suomi voi lähettää sotilaita pitkän itärajan takia. Suomi voisi kuitenkin olla mukana diplomatiaa koskevissa tehtävissä.

– Suomelle voisi löytyä myös sotilaallinen rooli, jossa se voisi mukavasti olla mukana.

Ukrainan todennäköisesti luovuttava joistakin alueista

Kun turvatakuut saadaan valmisteltua, sen jälkeen mitataan Trumpin uskottavuutta johtajana. Jonain päivänä tulee vaihe, jossa Trumpin täytyy pitää pintansa ja uhata Putinia talouspakotteilla, jos Ukrainalle asetettavat turvatakuut eivät kelpaa.

– Todennäköisesti Putin aikoo kieltäytyä esiteltävistä turvatakuista. Sen jälkeen hän menee Trumpin puheille kertoakseen, kuinka Zelenskyi viivyttelee.

Penttilä arvioi Ukrainan menettävän alueita, jos rauhassa ja turvatakuissa päästään eteenpäin. Hän uskoo myös Euroopan painostavan Ukrainaa pieniin alueluovutuksiin.

– Krim ei tule takaisin, ellei Venäjä ole täysin polvillaan. Rajalinjan kulkeminenkin on iso kysymysmerkki. Joka tapauksessa Ukraina joutuu luopumaan joistakin alueistaan.

Penttilä uskoo, että vielä tämän vuoden aikana Ukraina-kysymykseen saadaan ratkaisuja.

Katso koko Penttilän haastattelu yllä olevalta videolta!